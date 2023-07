Au Prado, les copistes rivalisent avec les grands maîtres

Le monde de l’art s’est construit autour de l’exercice de la copie, même si cette tradition se perd. À Madrid, le musée du Prado a décidé de perpétuer la mémoire de cette activité peu connue du grand public dans sa collection permanente.

L’établissement madrilène a récemment inauguré un nouvel accrochage pour sa collection permanente, mettant à l’honneur des pépites oubliées de ses réserves. Il ne s’agit pas d’œuvres originales, mais de reproductions de tableaux issues de collections royales et d’institutions ecclésiastiques. Elles témoignent du talent de copistes espagnols et européens du XVe au XXe siècle, tels que Manuel Ramírez Ibanez, Luca Giordano, Pietro Facchetti et Juan Bautista Martínez del Mazo.

Ces copistes n’étaient pas de simples imitateurs mais des artistes à part entière. Ils arrivaient à reproduire à la perfection le style des peintres dont ils imitaient le travail. La copie de Manuel Ramírez Ibanez du tableau de Titien, "L’Amour sacré et l’Amour profane", atteste de cette expertise. Elle est si précise qu’elle restitue la teinte ambrée qu’a pris le tableau au fil des siècles, faute d’avoir été restauré, selon El País.

Le musée du Prado possède un grand nombre de copies et autres reproductions de chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne. Cette profusion s’explique par le fait que de nombreux artistes espagnols allaient parfaire leur technique à Rome au XIXe siècle. Ils y apprenaient, entre autres, à copier le style de Raphaël, de Giulio Romano, de Parmigianino ou encore du Greco. Ce dernier était très en vogue à la fin du XIXe siècle, après être longtemps tombé dans l’oubli. Cette fascination pour le maître de Tolède a conduit à la production de nombreuses copies de ses œuvres, dont certaines sont si bien exécutées qu’elles peuvent passer pour des originaux. Différencier le vrai du faux relève alors du casse-tête pour les historiens d’art et les spécialistes du Greco.

Les problèmes d’attribution provoquent souvent un tollé dans le monde muséal, tant l’habileté de certains copistes est grande. Car la reproduction, la réplique, l’imitation, le pastiche est tout un art. Quelques-uns des plus grands noms de la peinture comme Velásquez, Rubens, Luca Giordano et Goya ont copié pour apprendre leur métier, quitte parfois à frôler ce que l’on considère aujourd’hui comme de la contrefaçon. La nouvelle salle d’exposition permanente du Prado célèbre cette pratique artistique méconnue, mais entourée de nombreux préjugés.