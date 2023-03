Au potager, innovons : cinq nouvelles cultures à découvrir dès ce printemps

La culture de cette plante d’origine tropicale rencontre de plus en plus d’intérêt. En Belgique, elle est même développée en plein champ par des agriculteurs. Pour accueillir la patate douce parmi nos légumes, il suffit d’acheter un tubercule au supermarché ou dans une jardinerie. Cette patate à l’épiderme rouge est placée à l’intérieur de la maison, idéalement dans un pot avec du terreau légèrement humide, mais ce n’est pas indispensable. Le tubercule développe des tiges. Dès qu’elles sont 15 cm de long, elles sont prélevées pour être bouturées dans du terreau. Les jeunes plantes sont mises en place au potager après les dernières gelées du mois de mai. Elles forment un feuillage rampant joli au regard. En octobre, la récolte s’effectue de la même manière que les pommes de terre. On découvre dans le sol des tubercules de tailles différentes et nous pouvons être surpris par leur abondance.