Au poids de la frite, quelle friterie bruxelloise l'emporte ?

Pour cela, direction quelques friteries bruxelloises qu'on connait bien. D’abord, place Jourdan, chez Antoine, où Luana commande un petit paquet de frites ! 3€ le paquet ! Mais pour combien de grammes ? Luana a sorti sa petite balance: on est à 226 gr pour le paquet.

Petit tour à Uccle, chez Clémentine, qui n’est autre que la fille de notre cher Antoine. Même chose, Luana demande un petit paquet de frites. Ici: 3€, même prix ! Et le poids ? On est à 274 gr.

Ensuite, direction chez Tabora, près de la Grand Place. Après 15 minutes d'attente, Luana arrive enfin à se commander un petit paquet. Prix: 2,5€ et verdict sur le poids: 132 gr ! Le paquet est moins cher, mais aussi plus léger !

Et chez Fritland, près de la Bourse, le petit paquet n’existe pas. Alors Luana opte pour la taille moyenne: 3,20€. La balance indique pour le paquet: 315 grammes.

Il reste un petit dernier, le Fritkot Chouke, près de la place Stéphanie: prix du paquet: 3,5€. C’est le plus cher. Et son poids… 323 grammes, donc c’est le plus lourd aussi !

Conclusion: Le paquet le plus cher, c’est chez Fritland et le moins cher, c’est chez Tabora. Mais au poids de la frite, qui l'emporte ? Avec une petite règle de 3, on constate que, rapport poids / prix, le plus cher, c’est chez Tabora avec 0,19€ le gramme, et le moins cher c'est Fritland, qui est presque moitié moins cher. Le meilleur en goût, d'après Luana, c’était chez Tabora et chez Antoine.