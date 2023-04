Au pied du Mur de Huy, un vélo monumental symbolise le lien entre la ville et le cyclisme

Ce lundi en fin d’après-midi, une sculpture évoquant un vélo géant a été inaugurée au pied du Mur de Huy. Mercredi, l’arrivée de la 86e édition de la Flèche Wallonne cycliste sera une fois encore jugée au sommet de cette côte. Introduit comme final de la course en 1985, le Mur de Huy en est devenu indissociable.

Une sculpture symbolise désormais ce lien entre la ville et le cyclisme. Réalisée en acier Corten, cet acier à l’aspect rouillé, elle est donc installée au pied du Mur de Huy. Son créateur, le sculpteur hennuyer Michelangelo Circo, l’a baptisé "Pythalor Cursoriam Murus". Outre la symbolique sportive, il y a placé des références mathématiques.

Comment voisins et passants accueillent-ils cette œuvre ? "On est juste en face avec nos bureaux donc on l’a remarquée. Mais apparemment, il y a neuf raisons, je pense, à l’œuvre. Nous, on adore. Il y a tout un système sur le nombre d’or. Franchement, nous, on est ravis de l’avoir en face de chez nous.", explique un premier interlocuteur. Voit-il les symboles mathématiques ? "On voit le triangle. On voit les cercles. On voit tout ça. Mais le nombre d’or, c’est surtout dans la proportion. Donc c’est un peu fin.".