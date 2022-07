Au pied de la lettre, le Scrabble est un jeu de société qui compte encore

L’incroyable destin du champion d’Afrique

Originaire du Cameroun, King Josaphat Nkouete a découvert le Scrabble grâce à un membre de sa famille. L’actuel champion d’Afrique, qui nous dit s’épanouir dans sa vie grâce aux mots, nous relate sa fabuleuse histoire avant de faire partie des meilleurs joueurs du monde : " J’avais 15 ans lorsqu’un oncle de passage à la maison, voulait nous apprendre le jeu de scrabble. Mais on n’avait pas les moyens de s’en offrir un. Alors, il a dessiné une grille au dos d’un calendrier avec des couleurs et des feutres. Ensuite, il a contacté un artisan menuisier pour fabriquer des jetons en bois. Mon oncle nous a écrit les mots essentiels sur une feuille de papier car on n’avait pas de dictionnaire. C’est comme ça qu’on a commencé à jouer. Comme je battais tout le temps mes parents, mes frères et sœurs, ils ne voulaient plus jouer avec moi. C’est pourquoi j’ai décidé de découvrir le monde de la compétition. J’ai fait mon premier tournoi en 2017 dans une ville proche de Yaoundé. Comme je battais tout le temps ma famille et mes amis, je me disais que j’étais le meilleur et que j’avais le niveau pour gagner. Mais j’ai terminé dernier (rires). Cela m’a donné envie de bosser et d’apprendre encore plus. Et cinq ans plus tard, j’ai été sacré champion d’Afrique. "

"Grâce au Scrabble, je m’épanouis dans la vie. Cela me cultive et me permet de travailler ma concentration, ma mémoire, de travailler la gestion du doute et de gérer la prise de risque. Je me rends compte chaque jour de l’apport du scrabble dans tous les domaines de ma vie. Pour moi, c’est bien plus qu’un jeu."