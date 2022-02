Au piano, Valentine livre une nouvelle prestation pleine d’émotions lors des K.O. de The Voice Belgique !

Depuis le début de l’aventure, Valentine a marqué les esprits avec sa reprise de Francis Cabrel lors de son audition derrière les fauteuils des coachs. la jeune candidate souhaite réitérer un tel succès et faire l’unanimité auprès des coachs une nouvelle fois sur la scène des K.O. Pour affronter Diana et Mic Owl, la candidate de l’équipe de Typh Barrow a souhaité interpréter "Tourner la page" de Zaho. Munie de son piano, d’une émotion surréaliste et d’une diction hors normes, Valentine a su convaincre Typh Barrow qu’elle avait la carrure pour assurer sur la scène des grands shows en direct. Déterminée à faire de son rêve une réalité, Valentine a su se démarquer lors de l’étape cruciale des K.O. et est désormais en route vers les lives !