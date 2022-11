Au Petit Pays avec Gaël Faye et les Belges du bout du monde

Carole emmène Adrien au Camp Kigali. C’est là que dix para-commandos belges de la mission de l’ONU au Rwanda ont été massacrés le 7 avril 1994. Les murs du camp sont restés à l’état brut, troués par les impacts de balles. A l’intérieur, une expo didactique et des dessins d’enfants expliquent que le chemin vers le génocide passe par le racisme, la dictature, l’analphabétisme et la pauvreté tandis que le chemin vers la vie passe par la tolérance, l’éducation, la démocratie et la justice sociale. Notre équipe ressort bouleversée de cette visite avec, chevillée au cœur, la conviction qu’il faut tout faire pour qu’une telle barbarie ne puisse plus jamais se produire…

Amahoro Abane Namwe !