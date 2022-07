Au Pérou, on a retrouvé une nouvelle "oreille cassée" de Tintin !

Chan Chan, capitale du royaume Chimù, était la plus grande ville d’Amérique du Sud avant l’arrivée des colons espagnols. Étendu sur plus de 20 km², le site archéologique est classé sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Et c’est bien normal, car il regorge de richesses culturelles, tant la civilisation chimù était prolifique. Ayant prospéré il y a entre 850 et 1500 ans, avant de se faire englober par les Incas, les Chimùs ont réalisé quantité d’œuvres d’art et de culte au style très reconnaissable.