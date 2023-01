Au Pérou, les troubles se poursuivent pour obtenir le départ de la présidente

Jeudi soir la présidente Dina Boluarte a une nouvelle fois appelé au calme à la télévision. "Au peuple péruvien, à ceux qui veulent travailler en paix (...) et à ceux qui protestent : je ne me lasserai pas de les appeler au bon dialogue, de leur dire que le pays a besoin de solutions pour l'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, plus de ponts, plus de routes..." Mais elle a aussi menacé ceux "qui génèrent les actes de violence", promettant de la "fermeté".