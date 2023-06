Au Pérou, le rituel de la rénovation du dernier pont suspendu inca au monde

Sous le soleil brûlant des Andes péruviennes, Cayetano Ccanahuari, chaman d’une communauté indigène, sacrifie un agneau en guise d’offrande aux dieux de la terre et de la montagne. C’est pour "qu’aucun accident ne se produise pendant la réfection" du pont, explique-t-il.

L’ancien ouvrage est entièrement remplacé. Les hommes commencent par passer d’un bout à l’autre les cordes les plus épaisses qui serviront de base au nouveau pont. L’ancienne structure est ensuite démontée. Elle tombe dans la rivière et est emportée par le courant. Le processus de rénovation s’achève avec l’installation des deux grosses cordes qui servent de mains courantes et les milliers d’autres, plus fines, nouées entre celles-ci et le tablier afin de créer un garde-fou.

Pendant trois jours, d’un bout à l’autre de l’ouvrage, des hommes à la tête couverte des typiques bonnets péruviens nouent les cordes, les serrent et les tendent à la seule force des bras. Certains mâchent des feuilles de coca, une pratique millénaire dans les Andes pour lutter contre la fatigue. Visiblement insensibles au vertige, sept indigènes titubent à peine lorsqu’ils nouent les dernières cordes à mains nues.

"Nous avons construit ce pont en trois jours. C’est une grande démonstration (d’ingénierie). Ce pont est vraiment solide", assure Alex Huilca.

Bien qu’essentielles à la restauration du pont, les femmes sont exclues de l’exécution finale de l’ouvrage. Selon la croyance indigène, les sirènes de la rivière qui accompagnent chaque année le processus de rénovation seraient jalouses. "Ce pont appartient aux sirènes", explique Gregorio Huayhua, chargé de sécuriser la structure à chaque extrémité avec un système de pierres.

Lorsque les équipes d’un côté et de l’autre du pont se rencontrent, le cri "Haylly Q’eswachaka" retentit, annonçant la renaissance du pont séculaire.