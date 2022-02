Au Pérou, des "brochettes" de vertèbres témoignent de la violence des conquistadors

Les indications les plus précieuses ont été faites grâce à une datation au carbone 14. En datant les ossements et les morceaux de bois qui les supportent, les scientifiques ont constaté que les vertèbres ont 40 ans de plus que les bâtons. Les défunts étaient donc déjà morts depuis belle lurette lorsque leurs vertèbres ont été "embrochées".

"Les vertèbres sur ces poteaux sont pour la plupart désarticulées et ne sont pas dans un ordre anatomique. On les trouve principalement dans des tombes pillées qui ont des ouvertures, qui permettaient aux gens de rentrer dans ces tombes et d’accéder aux morts."

Précise Jacob Bongers, coauteur de l’étude.