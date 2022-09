Au pays du zouglou et du coupé-décalé, le rap ivoirien trace son sillon

Plus qu’une appropriation des codes du hip-hop, les acteurs de la scène ivoirienne revendiquent une redéfinition des contours du rap et la constitution d’un sous-genre.

"La scène du 'Rap Ivoire' est particulièrement intéressante. Il y a des similarités avec le hip-hop et le rap mais aussi des caractéristiques typiquement ivoiriennes", explique à l’AFP le spécialiste français du rap Jean Morel.

Les punchlines se concentrent plus autour de l’humour, une identité atypique dans la production avec des registres issus du patrimoine musical ouest-africain, et l’emploi du nouchi (argot ivoirien, ndlr) qui permet d’inventer de nouvelles expressions et de nouvelles rimes.