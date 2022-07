Au pays du football, le football reste le football… Peu importe le genre.

Bien sûr, les fenêtres du Royaume de sa Majesté Elizabeth II ne sont pas toutes décorées du drapeau anglais mais il est difficile de passer à côté… L’Angleterre organise l’Euro féminin de football et veut le faire savoir au plus grand nombre. Qu’importe si dans les petites villes du Nord, malgré les efforts et le tapage médiatique, certaines rencontres se jouent, pour l’instant, dans une certaine confidentialité et dans une ambiance légère de match de présaison. Lorsque les grandes nations entrent en scène ce sentiment est automatiquement balayé et la musique est différente. Nous l’avons constaté ce lundi soir à Brighton lors du choc du groupe A entre l’Angleterre et la Norvège. Un choc qui, en réalité, ne l’a été que sur papier. On aura l’occasion d’y revenir. Focalisons-nous d’abord sur l’essence même de ce qui rend le sport magique : l’engouement et l’amour des supporters. Des fans venus en nombre (plus de 28.000) pour soutenir l’équipe coachée par la Néerlandaise Sarina Wiegman.

" Les Lionesses ", qui n’ont jamais aussi bien portées leur surnom, ont réussi à fédérer toute une nation grâce à un jeu spectaculaire, un pressing intense, une force athlétique énorme, de l’abnégation et les résultats qui en découlent.

Les deux matches disputés à guichets fermés à Old Trafford et Brighton l’attestent. Cette équipe est belle à voir jouer et le public se déplace pour l’admirer.