Au Pays de Galles, chaque enfant entre 3 et 16 ans pourra recevoir un instrument de musique et des cours pratiques

Pour le ministre de l’éducation du Pays de Galles, la musique est l’un des plus sûrs moyens de communiquer une culture et une langue. Pour mettre en pratique cette idée, le gouvernement a triplé le budget du National Music Service. Au total, 5,3 millions d’euros destinés à offrir à chaque enfant âgé de 3 à 16 ans un instrument de musique.

Ledit ministre Frédéric Miles relaie ainsi cette bonne nouvelle sur twitter : "on veut être sûrs que tous les enfants partout dans le pays bénéficient d’une éducation musicale", un projet culturel, et social donc. En effet, les instruments de musique, souvent chers, ne s’adressent malheureusement qu’à une partie de la population. Maintenant, les enfants de classes plus défavorisées seront aussi concernés et investis dans cet apprentissage.

En musique, l’instrument ne suffit pas ! C’est pourquoi le gouvernement associe à ce don une accessibilité d’étude.

A partir de septembre 2022, deux programmes seront mis en place pour démocratiser l’éducation musicale. Pour les plus jeunes, "First experience" offrira une initiation de la pratique instrumentale. Les plus avancés bénéficieront de "Making Music with others", qui consiste à l’étude de l’instrument auprès de musiciens de haut niveau, créant un lien entre musique et monde professionnel.

En somme, une réforme bienvenue, qui donne la chance à tous les enfants de s’exprimer à travers la musique, alliant rigueur et plaisir. Le métier de professeur de musique est lui aussi revalorisé, grâce à un programme qui promeut l’éducation musicale et lui redonne son importance.

Connue pour ces nombreux festivals et évènements culturels, le Pays de Galles rayonne de par une culture affirmée mais accueillante et ouverte sur le monde. C’est bien dans cette lignée que s’inscrivent ces nouveaux programmes : cette réforme sociale est l’occasion d’étoffer le paysage culturel du pays. Promesse d’un bel avenir.