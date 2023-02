Au pas… ou pas ? Que dirait la "Génération Z" d’un service militaire ou citoyen ?

On le pensait au grenier, entre la machine à écrire et le fax. Mais non ! L’automne a dépoussiéré le débat sur la pertinence d’un service militaire.

Sur la RTBF, fin septembre, l’Amiral Michel Hofman, patron de la Défense, s’était dit favorable à la réintroduction d’un service militaire "dans les prochaines années". Il faut dire que l’invasion de l’Ukraine a poussé d’autres États d’Europe à étendre ou réinstaurer un service militaire obligatoire.

Mais en Belgique, la question a suscité une levée de boucliers. Réactions politiques, éditos et puis contestation de la ministre de la Défense : ce n’est pas à l’ordre du jour, le choix du gouvernement sera de renforcer les moyens des militaires professionnels. Ainsi que… d’instaurer un autre type de service, dit "d’utilité collective", volontaire.

Au fait… A-t-on écouté ceux qui seraient concernés au premier chef ? Cet épisode de ZOOMER ! pose la question à des adolescents et jeunes adultes. Comment verraient-ils un service militaire obligatoire ? Comment perçoivent-ils l’armée ? Seraient-ils tentés par un service "citoyen"? Qu’en dit Leyla, qui l’a testé ?

Silence, dans les rangs. Dans ce podcast, la parole est à eux.

Avec des jeunes à Etterbeek et Saint-Trond, Leyla Turk, François Ronveaux (Service citoyen), l’accueil de l’ERSO et du Samusocial.

