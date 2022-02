Au Parlement bruxellois, quarante jeunes ont pris part à un panel citoyen consacré à l'avenir de l'Europe

Quarante jeunes Bruxelloises et Bruxellois, âgés de 18 à 30 ans, ont participé au cours du week-end au panel citoyen sur l'avenir de l'Europe organisé par le parlement bruxellois. A l'issue de ce week-end de réflexion et d'échanges, ils ont formulé 37 recommandations qui seront transmises au Parlement européen, au Conseil et la Commission européenne.

Lancée le 9 mai 2021 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, la Conférence sur l'avenir de l'Europe est une large consultation qui offre aux citoyens européens l'opportunité de faire entendre leur avis sur les priorités de l'Europe et les défis qu'elle doit affronter.

Plus de 750 intéressés

Le parlement bruxellois et son président Rachid Madrane ont décidé de s'inscrire dans ce processus en organisant samedi et dimanche un panel citoyen "Jeunes" sur l'avenir de l'Europe.

Plus de 750 Bruxelloises et Bruxellois ont manifesté leur intérêt à prendre part à cette aventure. Un tirage au sort parmi les personnes inscrites a permis de constituer un groupe de 40 participant·e·s, aussi représentatif que possible de la population bruxelloise, sur base du genre, de la commune de résidence, de la langue et du niveau de formation.