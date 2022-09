Au Paraclub de Namur, la découverte de la chute libre se fait entre de bonnes mains

Le Paraclub Namur est une dropzone professionnelle réputée en Belgique et en Europe qui accueille les parachutistes de tous niveaux pour goûter aux plaisirs de ce sport extrême en toute sécurité.

" Ici, vous êtes accompagnés de professionnels qui vous guident à chaque étape pour réaliser les sauts les plus sécurisés et les plus agréables possible. Le saut en parachute c'est vraiment une expérience formidable. Concrètement vous partez d’un avion à 4000 mètres d'altitude, vous chutez pendant 50 secondes à 200 KM/H, ensuite on ouvre le parachute à 1500 mètres, on profite sous la voile pendant 4-5 minutes et vous atterrissez avec des souvenirs et des sensations incroyables. Je dirais aux gens qui ont peur d'essayer, ‘franchissez le cap, tentez l'expérience’, c’est extraordinaire ", ajoute Loïc Debauche.