Au Panama, les tortues de mer, cibles des braconniers et des prédateurs

Depuis la plage de Punta Chame, on aperçoit au loin les lumières et les gratte-ciel de la ville de Panama, où les délégués de plus de 180 pays débattent depuis lundi de nouvelles mesures de protection pour les milliers de tortues olivâtres qui viennent pondre sur cette péninsule sablonneuse en bravant braconniers et prédateurs.