Au Pakistan, des cyclistes bravent la ville pour convaincre les automobilistes d'abandonner leur voiture.

Dans ce pays profondément conservateur, le sport, y compris le cyclisme, est considéré comme inapproprié pour les femmes, qui risquent d'être harcelées par les hommes. "Faire du vélo seule en tant que femme peut être difficile en raison du harcèlement auquel vous allez être confrontée", explique Zarwa Jamal, une étudiante.

"C'est vraiment génial de pouvoir partir avec le groupe car je suis assurée de ma sécurité."

Lahore est régulièrement classée comme l'une des grandes villes les plus polluées du monde en raison des industries, des fumées provenant du brûlage des cultures saisonnières et des véhicules et des températures hivernales plus froides qui se fondent dans un smog toxique. En novembre, une décision de justice a contraint les autorités à fermer les écoles les vendredis et samedis, en plus du dimanche habituel, à cause des niveaux élevés de pollution atmosphérique.

Les effets néfastes du smog sur la santé se sont accrus au cours des dernières années, ce qui a mis la pression sur les autorités pour qu'elles proposent des mesures visant à résoudre le problème.