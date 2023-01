Au nord de l’Inde, une ville doit évacuer car les maisons se fissurent et s’enfoncent dans le sol

Les autorités de la ville himalayenne de Joshimath, située dans le nord de l’Inde, procédaient dimanche à l’évacuation de ses habitants après l’apparition de fissures dans des centaines de bâtiments, dont certains ont commencé à s’affaisser.

Si les causes de ce phénomène restaient obscures, les habitants de cette commune de l’État de l’Uttarakhand, l’imputent à la construction de routes et de tunnels pour un projet hydroélectrique à proximité. Le Premier ministre Narendra Modi a convoqué une réunion d’urgence, dimanche soir, et le gouvernement a créé un panel d’experts pour mener une "étude rapide" sur les causes.

20.000 habitants

Au moins 60 familles ont été relogées dans des abris, et de nombreuses autres, dont les habitations ont commencé à s’affaisser, devraient l’être à leur tour, a annoncé à l’AFP un responsable local, Himanshu Khurana.

Mais selon plusieurs témoins, une grande partie de la population de la ville, qui compte 20.000 habitants, ont déjà quitté leur domicile et nombre d’entre eux ont été contraints de dormir dans le froid glacial.

Ils assurent avoir alerté les autorités depuis des semaines, voire des mois, au sujet de fissures dans les bâtiments et les routes, dont certaines suintaient de l’eau marron boueuse.

On craint que toute la ville s’enfonce

Un autre responsable, qui a requis l’anonymat, a confirmé que plusieurs zones de la ville avaient été "délimitées comme dangereuses" et leur accès y était limité. "Les gens sont très inquiets. On craint que toute la ville s’enfonce", a-t-il déclaré. Des hélicoptères survolent la ville.