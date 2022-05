"Au nom du peuple italien" un film de Dino Risi à voir sur La Trois

Dino Risi n’a pas toujours été réalisateur, son premier métier est psychiatre. Dans une interview pour La Cinetek, Albert Dupontel explique que l’analyse pointue de ses personnages est certainement influencée par les études qu’il a faites. Il a réalisé plus de soixante films et en 1976, son long métrage " Parfum d’une femme " reçoit le César du meilleur film étranger. Le festival de Cannes lui rend hommage en 1993 en diffusant une rétrospective de ses films. En 2002, il reçoit le lion d’or d’honneur de la Mostra de Venise.

Dino Risi met un point d’honneur à ne pas jouer au moralisateur dans ses films : " Je déteste le moralisme et je préférerai toujours être cruel plutôt que de dire la bonne parole ou montrer la bonne attitude " " Au fur et à mesure de ses films, le réalisateur s’ouvre peu à peu vers une dimension plus ouvertement politique. " , explique le CNC (Le centre national du cinéma et de l’image animée).