Au nom du maintien de l’ordre : Alexandre, victime d’un tir de flash-ball, a perdu un œil

Retrouvez le documentaire Au nom du maintien de l’ordre – Reculez !, ce jeudi soir à 22h40 dans Doc Shot sur La Une et en replay sur Auvio.

Ces dernières années, les images de policiers armés jusqu’aux dents se multiplient. Lors des différentes manifestations, on assiste de plus en plus souvent à des affrontements violents entre forces de l’ordre et manifestants. Le 8 décembre 2018, Alexandre participe à sa toute première manif' en tant que gilet jaune. Très vite, la tension monte entre les deux camps et la police commence à faire usage de la force. Alors qu'il tente de faire un pas vers les policiers pour calmer la situation, Alexandre est victime d'un tir de LBD 40 en plein visage (le LBD 40 est un lanceur de balles de défense qui a remplacé le Flash-Ball en France). Malgré l'intervention des médecins, il perd l'usage de son œil droit.

Face caméra, il revient sur cette journée qui changé sa vie.

C'était une souricière, c'était impossible de s'en sortir.

Dans une vidéo filmée par un gilet jaune, on voit Alexandre se tenir le visage ensanglanté et même retenir son œil pour éviter qu'il ne sorte de son orbite. Comme dans la plupart des manifestations aujourd'hui, les téléphones portables sont à peu près les seules armes des manifestants, qui filment et diffusent (parfois en direct) les affrontements. Mais cette guerre des images sur les réseaux sociaux polarise encore plus la police et les manifestants...

Alors jusqu’où peut-on aller au nom du maintien de l’ordre ? C’est à cette question que tente de répondre le documentaire Au nom du maintien de l’ordre – Reculez !, un film de Paul Moreira à ne pas manquer ce jeudi soir à 22h40 dans Doc Shot sur La Une et en replay sur Auvio.