"Au nom de Safia" : faire entendre la mémoire des invisibles

Cette création s'inscrit dans une nouvelle manière de raconter le monde, d’interroger l’histoire et les violences subies. Le format podcast donne en effet à entendre d’autres vécus et offre une grande liberté éditoriale. C’est d’ailleurs dans cette démarche de déconstruction des modèles dominants que s’inscrit le Brussels Podcast festival.

La question de la neutralité journalistique et de la parole aux personnes concernées soulève de nombreux débats ; elle est notamment l’objet de l'ouvrage Le génie lesbien d'Alice Coffin. Aussi, le "je" reste proscrit de certains milieux journalistiques, et c'est de cette forme de narration dont il sera question samedi lors d’une rencontre entre Safia Kessas, Thomas Rozec et Sarah Vildeuil, tous les trois auteur·rices de documentaires pour Binge Audio. "On peut proposer une narration en ‘je’ et situer son point de vue tout en étant dans une recherche qui soit déontologiquement irréprochable. Pour moi, l’effacement absolu ne se justifie plus aujourd’hui, dans la mesure où il bénéficie je le pense aux groupes dominants. C’est important de se poser la question : ‘La neutralité pour servir quels propos finalement ?’", soulève Safia Kessas.

La journaliste interroge par ailleurs la place que la profession laisse à la sensibilité : "Je pense que c’est important de déconstruire le mythe autour de la force... Souvent on répète dans ce métier ‘qu’il faut avoir les épaules’. Ce qui est intéressant c’est plutôt d’avoir une sensibilité, de l’assumer et de ne pas en avoir peur. C’est ça qui donne de la force", commente-t-elle. ►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici Des propos qui entrent en résonance avec la conclusion de l’article Le journalisme est-il émotionnellement illettré?, publié par l’Observatoire européen du journalisme : "il ne s’agit peut-être pas seulement de développer des compétences dans la collecte de faits. (...) L’enseignement et la réflexion sur l’empathie, l’intelligence émotionnelle et peut-être même la compassion doivent faire partie intégrante du programme d’études et d’apprentissage du métier de la prochaine génération de journalistes et d’éditeurs."

En alliant rigueur et humanité, Safia Kessas semble viser juste. D’ailleurs, depuis la sortie du podcast, de nombreuses personnes écrivent à la réalisatrice, pour partager, témoigner. Ils et elles se reconnaissent dans ce récit tissé de liens affectifs et de fragments de l’histoire oubliée.

Au Nom de Safia, une série de Safia Kessas, réalisée par Quentin Bresson, produite par Juliette Livartowski pour Programme B, un podcast de Binge Audio.