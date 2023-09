Au niveau juridique, quelle est la meilleure forme de conjugalité : mariage, cohabitation légale ou union libre ?

Beaucoup pensent que, s’ils sont en union libre, ils n’auront pas de problème s’ils doivent se séparer.

"Cette croyance est vraie si les concubins n’ont pas d’immeubles et n’ont pas d’enfants ensemble, mais tout à fait erronée si l’on a des biens et des enfants ensemble."

Dans le mariage et dans la cohabitation légale, ce qui est compliqué, ce n’est pas de mettre fin au mariage, poursuit Stéphanie Degrave. Depuis la loi de 2007 qui a supprimé le divorce pour faute, il suffit maintenant d’être séparés depuis un an pour que, en cas de demande, le juge prononce automatiquement le divorce. Pour la cohabitation légale, tout comme il suffit d’aller à la commune pour faire une déclaration pour l’obtenir, il suffit d’aller à la commune pour dire qu’on y met fin.

Mais ce qui peut poser des difficultés, ce sont les mesures à prendre par rapport aux enfants. La procédure et les règles sont les mêmes, que les parents soient mariés, cohabitants légaux ou concubins. Et c’est la même chose pour les immeubles que l’on a ensemble. La procédure, quand on n’a pas d’accord, peut parfois durer 15 ans.

Dans l’absolu, aucune forme n’est donc meilleure que l’autre. Tout dépend de la situation individuelle et de ce que l’on veut protéger.