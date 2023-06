Au Nigeria, la lutte pour dominer l’esport en Afrique

Mais le Nigeria a de quoi faire pâlir ses voisins car ses atouts – tout comme ses défis – sont immenses. Immenses surtout par la taille : il est le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 215 millions d’habitants, réputés pour être des compétiteurs acharnés, et dont les trois quarts ont moins de 25 ans.

A Lagos, en plein vacarme du tournoi qu’il supervise, Kunmi Adenipebi explique qu’il est presque impossible de savoir exactement combien il y a de joueurs au Nigeria. M. Adenipebi, chef des opérations chez Gamr, qui a organisé l’événement, souligne :