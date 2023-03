Au Niger, les millions de tonnes de déchets d'une mine d'uranium font peur;

La Cominak et le groupe Orano se veulent, à l'inverse, rassurants. "On a ici des doses naturelles (de radiation) inférieures à ce qu’on peut trouver dans d’autres régions en France et dans le monde", affirme Hélène Sciorella Djibo, responsable du réaménagement du site de la compagnie, assurant qu'il n'y a pas de "radioactivité artificielle créée par l'homme", la plus dangereuse.

Selon Orano, le taux maximum de radioactivité sur l'homme relevé sur le site de la mine était de 8,6 millisieverts par an en 2022, bien en deçà du seuil réglementaire de 20 mSv/an pour les mineurs au Niger. "Les doses sont inférieures aux normes de la législation nigérienne et internationale", abonde Gilles Récoché, géologue et directeur responsabilité, engagement et communication du groupe.

Orano ajoute que les "collines" seront reprofilées et recouvertes de deux mètres de matériaux garantis imperméables (argilite et grès) à l'issue des travaux et que ces derniers sont assortis de mesures de contrôle dans la ville d'Arlit et ses environs, où vivent quelque 200.000 personnes. "Un ratissage ample a été mis en place dans toute la ville pour la surveillance de la radioactivité de l’air et de l’eau", souligne M. Récoché.