Au Nicaragua, des ramasseuses de coquillages, protectrices de la mangrove.

Elena Martinez explique que les femmes ramasseuses de "conchas negras", une centaine à El Viejo, ne se contentent pas de chercher profondément dans la vase pour extraire les coquillages mais qu'elles prennent soin de la mangrove afin que le cycle biologique soit maintenu pour ne pas épuiser la ressource.

Outre des mollusques, les forêts de mangrove abritent une grande biodiversité avec de nombreuses espèces d'insectes, d'oiseaux, de poissons ou de crustacés. Elles offrent aussi une protection naturelle contre les vents violents et les turbulences maritimes.

"En grandissant, j'ai pu comprendre à quel point il était important de bien ramasser les coquillages car avant, nous n'y accordions pas de valeur : nous en prenions la plus grande quantité possible sans penser que peut-être, un jour, il n'y en aurait plus et qu'on ne pourrait plus subvenir aux besoins de nos enfants", concède la mère de trois garçons d'une vingtaine d'années qui se consacrent à la pêche. "Aujourd'hui plus qu'avant, on protège la mangrove, on ne déboise pas, on plante, on reboise... Toujours pour notre bien, celui de nos enfants et du reste de la population", précise-t-elle.