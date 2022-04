Au Nicaragua, des cours de natation pour migrants voulant franchir le Rio Grande

Deux rangées d'apprentis nageurs brassent vigoureusement l'eau de la piscine pour créer un courant que doit franchir Darling, une Nicaraguayenne qui s'entraîne pour traverser à la nage le Rio Grande, prendre pied sur la rive nord et entrer illégalement aux Etats-Unis.

"Nous allons bientôt partir, ma fille et moi. C'est pour cela que nous avons décidé d'apprendre un peu" à nager, sinon "tu te retrouves dans l'eau et tu es en danger car tu ne sais pas comment t'en sortir", explique Darling Molina, 38 ans.

De nombreux migrants illégaux ont péri en tentant de traverser le Rio Grande, un fleuve appelé aussi Rio Bravo en Amérique latine, qui sert de frontière entre le Mexique et les Etats-Unis sur plus de 2000 kilomètres.

Fuir la crise politique, sociale et économique

Depuis la répression sanglante en 2018 des manifestations contre le gouvernement du président Daniel Ortega, ils sont des dizaines de milliers de Nicaraguayens à vouloir émigrer aux Etats-Unis plutôt qu'au Costa Rica voisin, jusqu'ici destination traditionnelle des exilés du pays d'Amérique centrale.

Fuyant la crise politique, sociale et économique, 111.872 d'entre eux ont été interceptés à la frontière américaine entre janvier 2020 et février 2022, selon le Bureau des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis.

Pour le seul mois de février 2022, 13.295 migrants nicaraguayens ont été arrêtés, contre seulement 706 il y a un an.

Les techniques de survie

Le cours de natation est organisé dans la ville d'Esteli, à 150 km au nord de Managua.

Fort de trente ans d'expérience, le maître-nageur Mario Venerio donne gratuitement des cours à ceux qui veulent émigrer vers le nord. Il enseigne surtout des techniques de survie et les gestes de premier secours.