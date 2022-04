Au musée du selfie, le visiteur est lui-même l’artiste et l’exposition

Un nouveau "musée" du selfie en Suède renverse le scénario en faisant des visiteurs à la fois l’artiste et l’exposition.

Le "Youseum" (qu’on pourrait traduire comme le "musée de toi") à Stockholm n’a pas d’œuvres d’art sur ses murs. Au lieu de cela, ses salles joliment décorées sont destinées à servir d’arrière-plans amusants pour les selfies ou les vidéos des visiteurs.

"Vous pouvez prendre des photos sympas et créer du contenu cool pour votre Instagram… C’est l’endroit idéal pour faire des Tiktoks", a déclaré à l’AFP la manager Sofia Makiniemi en montrant la "Emoji Room" remplie de boules bleues et jaunes avec des visages souriants et fronçant les sourcils.

D’autres chambres vous permettent de plonger dans une piscine de bâtons de mousse couleur bonbon, de prendre la pose sous des néons ou de vous asseoir sur une balançoire rose géante pour votre prochaine photo de profil.

"Vous avez l’éclairage, vous avez la musique Tiktok, vous avez des collations, vous avez toutes les choses que nous aimons", a déclaré Zeneb Elmani, 18 ans, qui était en visite avec un groupe d’amis. Elle a adoré son ambiance "ère des années 2020".