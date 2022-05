Au MSU Broad, une exposition retrace le (douloureux) parcours médical de Frida Kahlo

Pour Mónica Ramírez-Montagut, ces documents permettent de dépeindre Frida Kahlo sous une lumière inédite. "Je pense qu’il est important de remettre en question le mythe du validisme et la tendance à dépeindre Frida comme un personnage de film presque parfait", a-t-elle expliqué à The Art Newspaper.

Elle avait un immense système de soutien, et il est important pour nous tous de reconnaître cette communauté. Dans beaucoup de ces objets, on peut voir que les médecins de Frida étaient préoccupés par le fait qu’elle souffrait et n’avait pas d’argent.