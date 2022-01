Au Moulin du Loup, le rhum et le gin belges d’un autodidacte séduisent

À l'heure actuelle, le Moulin du Loup propose une gamme d'alcools forts qui peuvent se déguster purs ou en cocktails : quatre rhums et trois gin et un pastis.



Le rhum blanc : le classique, qui est dilué dès sa sortie de l'alambic et rapidement embouteillé afin de préserver les arômes bruts d’alambic. "Il sert aussi de base pour faire les autres rhums" nous précise Maximilien Hayet.



Le rhum brun traditionnel : "C'est un rhum blanc vieilli dans des fûts de chênes américains sans ajouts de sucre ni d'épices". C'est seulement lorsqu'il a acquis les arômes souhaités qu'il est embouteillé.



Le rhum brun épicé : À l'inverse, ce rhum est vieilli dans des fûts de chênes américains neufs avec ajout de sucres, ainsi que 7 épices qui lui donnent son arôme particulier.



Le rhum cacao-vanille-caramel : "C'est celui qui est sorti tout récemment. Là on travaille avec des gousses de vanille Madagascar, des fèves de Cacao de Madagascar et on rajoute du caramel. Ce qui donne un goût beaucoup plus sucré, beaucoup plus rond, beaucoup plus grand public."



Le gin classique : "C'est un gin avec énormément de baies de genévrier. La concentration de baies donne au gin une complexité dans le goût".



À ces alcools devraient s'en ajouter d'autres à l'avenir. Le Moulin du Loup prévoir d'élargir sa gamme de produits jusqu'à neuf alcools différents : des absinthes, du pastis, d'autres gins et, à terme, des rhums avec d'autres finitions. Les recettes sont déjà prêtes !