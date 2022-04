Au moulin de Lafosse, on produit de la farine, de l'huile... et on fait du théâtre!

Le moulin hydraulique de Lafosse est situé dans la commune de Manhay, en province du Luxembourg. Il moût du froment, de l'épeautre et du sarrasin. Des céréales biologiques provenant de producteurs locaux. La particularité de ce moulin, c'est qu'il produit aussi de l’huile. On y découvre une activité de pressage d’oléagineux, de colza, de chanvre, de cameline, de noix et même de noisettes. Le site permet, en outre, de venir presser sa propre production de noix ou noisettes.