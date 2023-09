Au Monténégro, un concours de flemme pour moquer les préjugés.

Depuis plus d'un mois, comme ses trois derniers compagnons d'oisiveté, elle participe au concours "Izlezavanje" ("Rester allongé longtemps") organisé pour la 12e fois par le village touristique de Brezna.

A l'origine de la compétition, explique le propriétaire des lieux, Radonja Blagojevic, "la blague selon laquelle les Monténégrins sont flemmards. L'idée était donc de créer une compétition qui n'existe nulle part ailleurs que chez nous". Parmi les 21 candidats du départ, des Monténégrins mais aussi des Russes, des Ukrainiens et des Serbes, ajoute-t-il. Cette année, il est impressionné par ses candidats : ils sont en train de piétiner le dernier record, qui était de 117 heures, soit 5 jours.

Depuis leur lit, Lidija (23 ans), Jovan (33 ans) Filip (23 ans) et Gordana (36 ans) espèrent remporter les 1000 euros promis au vainqueur. Quitte à faire attendre famille, travail ou études.

Tous avaient comme principale motivation l'argent mais l'appât du gain a cédé la place à l'envie de dépasser ses limites.

"Je suis fière de moi de tenir bon. Je suis bien ici, je suis également fière de ma famille qui me soutient, de mon mari, qui est avec les enfants depuis un mois. Il me dit : 'Tu es en vacances, allonge-toi et profites-en bien !'", raconte Gordana Filipovic, qui travaille dans un restaurant non loin.