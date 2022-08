Au Monténégro, il existe une compétition pour rester couché le plus longtemps possible

Au Monténégro, il existe un concours qui en ferait rêver plus d’un : rester allongé le plus longtemps possible.

Pour sa 12e édition, le concours de la personne qui restera allongée le plus longtemps possible avait de belles récompenses (vu l’effort engagé par les participants) : 350 €, une expérience de rafting, un déjeuner pour deux dans un restaurant à Podgorica, un week-end dans un petit village ainsi que des cadeaux de ses sponsors.

C’est Žarko Pejanović, originaire du quartier Zabjelo de Podgorica, qui a été nommé vainqueur de cette 12e édition avec un temps de position latérale de 60 heures. Loin de battre le record de l’année précédente, remporté par Dubravka Aleksic qui était restée couchée 117 heures d’affilée !

Il s’est exprimé au journal local, le Glas Zabjela, sur sa performance : "Ce n’était pas difficile, croyez-moi, je ne me suis même pas échauffé. Quand une entreprise vient soutenir les concurrents, c’est amusant, mais la plus grosse erreur, c’est quand la famille de quelqu’un vient. Quand les membres de la famille de quelqu’un viennent, il est difficile de ne pas se lever."

Les participants cette année devaient rester couchés sous un érable mais une averse les a contraints à devoir se déplacer (donc techniquement ils ne sont pas restés couchés). De plus, ils ont tous droit à une pause toutes les 8 heures pour aller aux toilettes (chose qui n’était pas permise les éditions précédentes). Les concurrents ont bien sûr le droit de manger et de boire, ils peuvent également utiliser leur téléphone, un ordinateur ou lire un livre, histoire de passer le temps un peu plus vite.