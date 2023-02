Au mois de mars, le théâtre de l’Ancre célèbre les femmes et leur créativité

Depuis trois ans maintenant, le théâtre de l’Ancre organise un Focus autobiographique Me, Myself & I mettant en valeur des pièces semi-fictionnelles, inspirées directement de la vie de leurs créateurs. Cette année le petit festival se déroule du 9 au 31 mars, une période imprégnée de la lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, la thématique de cette année "Paroles de Femmes" met en valeur le travail de trois autrices, metteuses en scène et actrices. Leur donner de la voix est un enjeu capital pour le théâtre…

La question de la place des femmes dans la société est non seulement primordiale mais aussi transversale car elle met en évidence un ensemble de questions de société qui touchent les femmes : la précarité, la sexualité, la transmission, l’éducation, les stéréotypes de genre, la charge mentale, la charge domestique… La question des femmes est centrale et vient pointer une multitude d’inégalités entre femmes-hommes, mais aussi des inégalités au sens large dans la société.

explique Géraldine Renna, du service médiation de L’Ancre