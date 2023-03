"Au moins nous aurons vu la nuit" : un roman hypnotique pour le Namurois Alexandre Valassidis

Dans Au moins nous aurons vu la nuit, le Namurois Alexandre Valassidis nous plonge dans une ville plutôt triste où l’ennui semble s’accrocher aux barres d’immeubles qui empêchent d’embrasser l’horizon. Un livre parmi les finalistes du Prix Première 2023.

Un jeune homme a disparu. Il ne nous laisse que des interrogations. Son ami, le narrateur, nous raconte alors ce qu’il pense avoir compris de Dylan. La naissance de leur amitié, leurs errances dans la profondeur des nuits qu’ils ont passées à se rapprocher, disant peu, s’observant beaucoup.

C’est en cherchant à en savoir plus, en rentrant dans le paysage du disparu que, précisément, le mystère s’épaissit. "Des jours du ventre mous de l’été. Où le ciel s’affaisse. En se couvrant de longues traînées mauve et noir. De grandes fleurs tristes", écrit l’auteur.

On est entre rêve et réalité, un entredeux hypnotique et poétique. C’est une ode à l’incertain, à l’acceptation de ce qui peut arriver.