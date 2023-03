"Au moins nous aurons vu la nuit", d’Alexandre Valassidis : à l’origine, un avis de disparition dans une rue de Namur

"Au moins nous aurons vu la nuit", c’est le titre du premier roman d’un Namurois. Il se nomme Alexandre Valassidis il est publié chez Gallimard, et il est en lice pour le Prix Première, le prix des auditeurs de la Première, qui sera remis ce jeudi 30 mars à la Foire du Livre de Bruxelles.

L’histoire d’une disparition, qui va donner naissance à une rencontre entre deux personnages, Dylan et le narrateur. Leurs errances vont induire une multitude d’ambiances, tantôt furtives, tantôt plus appuyées. Un roman de l’intime, où l’ambition se résume à être là, sans arriver à habiter le monde.

Alexandre Valassidis nous dit comment ce roman s’est imposé à lui…



