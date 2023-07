Au moins 66 morts en Inde après d'intenses pluies de moisson

Au moins douze autres personnes ont péri dans l'État voisin de Uttarakhand, dont neuf sous des débris tombés sur leurs véhicules sur une autoroute, ont souligné les autorités. "En raison des pluies incessantes à travers l'État, j'appelle les gens, dont les pèlerins, à éviter tout déplacement qui ne soit pas d'une absolue nécessité", a déclaré le ministre en chef de l'État d'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, sur Twitter. Dans l'État du Punjab, au moins 10 personnes sont mortes dans des inondations. 11 personnes ont péri dans l'État d'Uttar Pradesh, le plus peuplé de l'Inde, selon les autorités.

La mousson est intense aussi à New Delhi où les écoles de la capitale ont été fermées lundi après des pluies record. La capitale, aux nombreuses rues inondées, est en état d'alerte, avec la rivière Yamuna s'approchant des niveaux de crue. Selon les scientifiques, le changement climatique rend les pluies de mousson plus fortes et irrégulières.