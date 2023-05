Au moins 60 morts en Birmanie après le passage du cyclone Mocha

Le cyclone Mocha a fait au moins 60 morts en Birmanie, selon des responsables locaux et des médias soutenus par la junte mardi, tandis que la population tentait de remettre en état les habitations dévastées en espérant recevoir de l'aide.

Avec des vents soufflant jusqu'à 195 km/h, Mocha s'est abattu dimanche entre Sittwe, capitale de l'Etat Rakhine en Birmanie, et Cox's Bazar au Bangladesh voisin, où sont installés des camps de Rohingyas, minorité musulmane apatride, qui ont fui les violences de l'armée birmane. Vingt-quatre villageois sont morts à Khaung Doke Kar et 17 à Bu Ma, près de Sittwe, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux et des habitants.

"Il y aura d'autres morts car plus d'une centaine de personnes sont portées disparues", prévient Karlo, chef de Bu Ma. Treize personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un monastère dans le canton de Rathedaung, au nord de Sittwe, et une femme est morte dans une localité voisine dans l'effondrement d'un édifice, a rapporté mardi la chaîne de télévision publique MRTV. Le dernier décompte établi lundi par la junte faisait état de cinq morts et d'un nombre non précisé de blessé. On ignore si certains des morts de ces localités étaient inclus dans ce décompte. L'AFP était en attente mardi d'un décompte actualisé, sollicité auprès d'un porte-parole de la junte. Mocha, plus grosse tempête en plus d'une décennie dans la région, a également ravagé des villages et des camps rohingyas dans l'Etat Rakhine.