Au moins 5000 touristes bloqués à Cuzco, les Affaires étrangères déconseillent les voyages au Pérou

Quelque 5000 touristes sont bloqués dans la ville de Cuzco suite aux manifestations réclamant la libération du président déchu Pedro Castillo et des élections anticipées au Pérou, a déclaré vendredi le maire de la ville touristique de Machu Picchu. "Nous avons 5000 touristes bloqués dans la ville de Cuzco, ils sont dans leurs hôtels en attendant que les vols soient réactivés", a déclaré à l’AFP Darwin Baca, maire du district voisin de Machu Picchu, qui se trouve également à Cuzco. Jeudi, le SPF Affaires étrangères avait indiqué que "quelques Belges" se trouvaient parmi les touristes bloqués, sans préciser leur nombre. Il leur est recommandé d’éviter les déplacements et les rassemblements, de rester vigilants et de suivre les informations locales en se conformant aux instructions des autorités. Les touristes ne peuvent pas quitter le site, car les trains en provenance de Cuzco sont bloqués en raison des manifestations contre la nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte, investie après que son prédécesseur Pedro Castillo a été destitué la semaine dernière.

Tous les voyages non essentiels au Pérou sont déconseillés par le SPF Affaires étrangères. Vendredi, l’aéroport de la ville était toujours fermé, les routes bloquées et les transports ferroviaires paralysés.