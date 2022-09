Au moins 400 litres de produits chimiques abandonnés entre Remicourt et Waremme

Ce jeudi matin, la zone de police de Hesbaye a été alertée via le 101 de la présence de bidons suspects abandonnés dans le chemin de remembrement qui relie le cimetière de Pousset au village de Bleret. Sur place, deux bidons de 200 litres et plusieurs bidons plus petits ont été découverts le long d'un terrain privé proche d'un verger.

Il s'agirait d'un dépôt clandestin de produits chimiques utilisés pour fabriquer des drogues de synthèse comme de la méthamphétamine, la MDMA ou encore la crystal meth. Ce phénomène, appelé "le dumping", se répète dans la campagne hesbignonne. Des dépôts clandestins ont récemment été constatés à Oreye, Berloz ou encore Fexhe-le-Haut-Clocher.

Les bidons découverts aujourd'hui n'étaient pas ouverts et aucune pollution des sols n'est à déplorer, nous affirme la zone de Police de Hesbaye. La protection civile et la police judicaire ont été appelés sur place, les bidons ont été emmenés pour analyse.