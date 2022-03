Au moins 22 blessés dans l’explosion d’un immeuble à Paris

Selon l’agence dpa, le bilan provisoire s’élève à 22 personnes blessées, dont trois "en urgence absolue". Les opérations se concentraient dans la matinée sur la recherche d’éventuelles victimes dans les décombres, à l’aide d’une équipe cynotechnique, et de la sécurisation du bâtiment qui menace de s’effondrer, ont indiqué les pompiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour sécuriser les abords de l’immeuble fragilisé, et un architecte était attendu sur place ce matin pour déterminer les dégâts et l’éventuel risque d’effondrement. Trente riverains ont dû être évacués.