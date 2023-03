Au moins 12 morts dans l'explosion d'un oléoduc au Nigeria

Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique. Cependant, une grande partie des revenus disparaissent dans les poches de services gouvernementaux corrompus. Les habitants du delta du Niger, où la plupart du pétrole est produit et où l'explosion a eu lieu, sont généralement très pauvres.

La production pétrolière limite les débouchés en matière d'agriculture et de pêche. Le vol de pétrole dans les oléoducs est courant. La matière première dérobée est souvent traitée dans des raffineries illégales et dangereuses. En 1998, plus de mille personnes avaient perdu la vie alors qu'elles récupéraient du pétrole dans un oléoduc endommagé.