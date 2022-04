Au moins 10 morts dans le naufrage d'un bateau touristique au Japon : une nouvelle victime retrouvée

Les équipes de sauvetage ont retrouvé une autre victime du naufrage du bateau touristique dans le nord du Japon, a rapporté lundi la chaîne de télévision nationale NHK.

Il s'agit d'un des enfants disparus après le naufrage du bateau qui transportait 26 personnes. Il était inconscient et a été transféré à l'hôpital, selon le média.

Six passagers sont toujours portés disparus et neuf ont été secourus plus tôt dans la journée. L'accident a fait au moins 10 victimes.

Malgré une météo qui s'annonçait mauvaise, le Kazu I avait pris la mer samedi matin avec 26 personnes à son bord pour longer un flanc de la péninsule de Shiretoko, une zone naturelle préservée au nord-est de la grande île septentrionale japonaise de Hokkaido. Les passagers portaient des gilets de sauvetage mais les eaux de la région sont très froides actuellement, avec une température de deux, trois degrés en journée à peine, et la côte est encore glacée par endroits.