Au minimum 2 trains par heure dans toutes les gares : c’est l’ambition du Plan Rail 2040

Le Gouvernement fédéral a adopté aujourd’hui le Plan Rail 2040 présenté par le ministre Georges Gilkinet. Son ambition est de séduire deux fois plus de passagers qu’actuellement avec des fréquences plus importantes dans toutes les gares de Belgique. Mais il faudra du temps et un budget colossal pour que cela devienne réalité.

Le plan se présente comme une réponse aux besoins de mobilité qui à la fois augmente la sécurité et la facilité des déplacements tout en respectant les défis climatiques. Et pour cela, le rail paraît être une solution centrale pour les voyageurs mais aussi pour le fret.

Augmenter les cadences

Le plan définit des objectifs de croissance de l’offre de transport. L’ambition est d’atteindre des cadences de 4 trains/heure pour les gares les plus fréquentées et 2 trains/heure dans toutes les autres. "Ça ne se fera pas du jour au lendemain, admet le ministre, mais le cap est clair."

Avec quels moyens ?

Cela suppose des moyens financiers conséquents et toujours pas chiffrés et encore moins budgétés. Tout ceci doit encore être apprécié, admet Georges Gilkinet.

Nécessairement, il faudra davantage de moyens pour la SNCB et Infrabel mais à côté d'une dotation augmentée, le ministre compte aussi sur les recettes supplémentaires liées à la fréquentation et sur des gains d’efficacité.

Contrat de gestion adapté

Cela sera intégré dans le prochain contrat de service public de la SNCB et le contrat de performance d’Infrabel, et dans la foulée dans le Plan Pluriannuel d’Investissements Ferroviaires.