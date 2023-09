Au Mexique, un chien s’invite en plein match, prend le ballon et met la misère aux joueurs

Les animaux se sont visiblement fait passer le mot cette semaine.

Au Costa Rica, une vache fan de cyclisme s’est récemment fait remarquer en parcourant plusieurs kilomètres derrière le peloton.

Toujours en Amérique, un peu plus au nord cette fois, un chien a fait son apparition sur un terrain de football. Jeudi soir, les Alebrijes de Oaxaca et les Dorados de Sinaloa s’affrontaient à l’occasion de la 11e journée de Liga de Expansión, la deuxième division mexicaine.

Si les locaux l’ont facilement emporté (4-0), on retiendra surtout la montée au jeu d’un… chien en fin de partie. Bien en "pattes", le toutou a chopé le cuir pour le mettre dans sa gueule et s’est offert un joli slalom entre joueurs et stadiers, tentant désespérément de l’arrêter. Un joueur est finalement parvenu à ses fins après une minute de spectacle.