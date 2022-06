Au Metropolitan Museum of Art, les employés jouent les artistes

Tous les deux ans depuis 1935, le Met met en avant les créations de ses 1700 employés. Si cette exposition était jusqu’à présent confidentielle, le musée new-yorkais a décidé de la présenter pour la première fois au grand public. "Art Work : Artists Working at the Met" comporte un large éventail d’œuvres d’art, du dessin à la peinture en passant par la photographie, la sculpture et les médias numériques. Elles ont été créées par plus de 450 personnes travaillant pour l’institution muséale, dont des gardiens, des bibliothécaires, des techniciens mais aussi des volontaires.