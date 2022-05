Au menu du Codeco de ce vendredi, la fin du code jaune et des masques dans les transports en commun

Les paramètres épidémiologiques ne justifient plus le maintien des dernières règles sanitaires. Terminé le code "jaune", retour à la quasi-normalité. Le comité de concertation de ce vendredi, plusieurs fois reporté, mettra fin à la phase "jaune" du baromètre Corona. Le dispositif est mis en stand-by et pourrait être réactivé si la situation devait à nouveau se détériorer. Un conseil des ministres restreint du gouvernement fédéral a déjà acté le menu de ce Codeco, sans grande surprise.

On respire, mais on reste vigilant

Concrètement, cela signifie que le port du masque buccal dans les transports en commun ne sera plus obligatoire. Il devrait le rester dans les hôpitaux, les pharmacies et les cabinets médicaux, conformément à la demande des ministres de la santé. Le masque restera obligatoire pour les soins à domicile quand la distance d’1,5 mètre ne peut pas être respectée. Dans d’autres unités de soins, comme chez le dentiste, le kiné ou le psychologue, le masque sera simplement recommandé et c’est le prestataire qui fixera les règles.

Le virus circule toutefois beaucoup et nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux sous-variants d’Omicron. Les autorités restent donc vigilantes et s’engagent à analyser la situation via les différents groupes d’experts. Les tests rapides ou les PCR sont d’ailleurs toujours recommandés en cas de symptômes.

Une dose supplémentaire à l’automne

Actuellement, plus de neuf millions de citoyens (79% de la population belge) ont reçu une première dose. 60% des Belges ont reçu une dose de rappel. Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle vague cet automne et de l’arrivée de nouveaux variants. Le Codeco de vendredi va demander aux autorités sanitaires de procéder à une analyse pour déterminer comment relancer une campagne de vaccination généralisée cet automne.

Toujours dans la même logique d’anticipation, un avant-projet de loi devrait être proposé dans les prochaines semaines pour présenter un nouveau cadre légal pour le Covid Safe Ticket, en cas d’urgence épidémiologique. L’actuel CST sera en effet périmé le 30 juin.