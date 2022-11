Au menu des soirées foot durant le Mondial : boissons fraîches, chips et pizzas (même s'il fait froid ! )

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les fans de foot ne sortiront pas l'appareil à raclette. Seuls 5% de répondants projettent d'organiser ce genre de repas.

Sur la table, on retrouvera des produits qui sont légion lors d'une Coupe du monde en période estivale. D'abord des boissons fraîches non alcoolisées, pour 26% de supporters. Mais aussi des biscuits apéritifs pour 25% ou des plats faits maison tels que la pizza, les tourtes ou la quiche, selon 15% de personnes interrogées et concernées.

En été comme à l'automne, la pizza reste un must-have pour une soirée foot. Si elle n'est pas faite maison, elle sera livrée par un restaurant, sinon commandée à emporter (19%) ou achetée en grandes surfaces (12%).