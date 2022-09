Au mental, les Belgian Lions croquent la Bulgarie et s’offrent un 8e de finale de gala à l’Euro de basket !

La suite ? Un chassé-croisé permanent entre des Belges, intrinsèquement supérieurs, et des Bulgares insubmersibles, courageux, précis de loin et donc particulièrement coriaces. La preuve, à six minutes du terme, l’avance belge ne culmine toujours qu’à 6 petits points (69-75) rendant l’issue de cette partie do or die particulièrement indécise.

Empêtrée dans une fin de match tendue, la Belgique a besoin de ses leaders. Et comme souvent, ils sortent de leur boîte au meilleur des moments. Monstrueux et très juste jusque-là, Retin Obasohan (25 points, 7 rebonds, 3 assists) continue de faire le show en distillant ses caviars ci et-là, profitant par moments d’un certain laxisme de la défense bulgare pour planter de précieux paniers faciles. De son côté, l’éternel Jonathan Tabu (6 assists) sert Maxime De Zeeuw sur un plateau pour un lay-up dans la raquette. Gros ouf de soulagement dans les rangs belges. 75-81 à deux minutes du terme, les Bulgares ne reviendront plus. Après un gros combat indécis jusqu’au bout et une tentative avortée de baroud d'honneur, ils s’avouent (enfin) vaincus (80-89).

De leur côté, les Belges, tout sourire, enquillent une 3e victoire en cinq matches. Ils se qualifient donc pour les 8e de finale de cet Euro. 8e de finale qu’ils aborderont dans la peau de l’outsider puisqu’ils y affronteront soit la France, soit la Slovénie, soit l’Allemagne. Un gros morceau donc dans tous les cas pour un match de gala... et une nouvelle sensation ?